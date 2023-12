Acceso l'albero di Natale di Oderzo, al via la rassegna delle feste: grande attesa per la marcia dei Babbi

ODERZO (TREVISO) - Una folla festosa, con tante famiglie e bambini, ha salutato l'accensione dell'albero di Natale in piazza Castello, che ha aperto il programma natalizio opitergino.

Il programma

Domani, domenica 3 dicembre, con partenza alle 15 da piazza Grande, c'è la marcia dei Babbi Natale, organizzata dal comune in collaborazione con Asd Nuova Atletica 3Comjuni, la banda Turroni ed il Vespa Club Oderzo. Alle 17.30 in piazza del Foro Romano verranno accesi gli addobbi natalizi. Martedì alle 20.30 nelle Sale del Campanile conversazione su “L'Opitergium artistica e la fede nel Cinquecento: il restauro della chiesetta del beato Bernardino Tomitano e dell'affresco della Madonna” con Cristina Vendrame, Maria Teresa Tolotto ed Eva Bernardo. Mercoledì alle 17 a Palazzo Foscolo si svolge il “The al museo” alla scoperta di opere e reperti del patrimonio opitergino. Sabato alle 20.30 nella sala polivalente di Piavon si tiene il concerto di Natale in memoria dell'imprenditore nonché mecenate opitergino Luciano Bernardi, a cura del Coro Lirico Opitergino.

Sabato 16 alle 20.45 nella chiesa di San Vincenzo concerto di Natale del Coro ed Orchestra in Musica Gaudium diretti dal maestro Battista Pradal.