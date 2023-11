Per Natale Padova torna a vestirsi a festa

Contenuto a cura di Piemme SpA Brand Lab in collaborazione con APS HOLDING S.P.A.

Da venerdì 24 novembre, Padova è tornata a vestirsi a festa per celebrare nel migliore dei modi il Natale: tra mercatini, manifestazioni ed eventi che arricchiscono le giornate di tutti i visitatori, dai più grandi ai più piccoli. L'atmosfera magica del periodo natalizio avvolge la città di un'atmosfera unica e spettacolare, con gli antichi palazzi che diventano vere e proprie opere d'arte grazie alle proiezioni e ai giochi di luce che li illuminano e decorano. Dall'8 dicembre e per tutto il periodo delle feste, lo spettacolo di videomapping va in scena dalle 17.00, illuminando la suggestiva location del centro storico dove si tengono anche i più importanti eventi organizzati per celebrare il periodo più bello dell’anno. Le facciate monumentali di Palazzo Moroni, della Loggia Amulea, del Teatro Verdi, ma anche gli alberi dei Prato della Valle, così come le più importanti rotonde e piazzette si accendono e prendono vita in uno spettacolo di colori, forme e musica, regalando un'esperienza totalmente immersiva e capace di deliziare gli occhi di tutti i presenti. Sono oltre sessanta le installazioni previste, a cui si uniscono le luminarie dei negozianti, che esaltano le linee architettoniche di Padova per un policromatico viaggio nella storia della città.



I mercatini e la casetta di Babbo Natale

I mercatini di Natale di Padova sono un'esperienza imperdibile: il villaggio di Piazza Eremitani ospita allestimenti a tema, la giostra dei cavalli barocca e, dall'8 dicembre, la casetta di Babbo Natale, con attività di animazione itineranti per tutte le vie del centro storico e la possibilità per i bambini di incontrare proprio Babbo Natale in persona per consegnare la propria letterina. Dalla stessa data si allestiscono bancarelle addobbate con luci scintillanti, che ospitano oggettistica di qualità, opere artistiche, decorazioni natalizie e chalet in legno che propongono prelibatezze culinarie, nonché una vasta gamma di prodotti artigianali locali, giocattoli di legno, oggetti in vetro soffiato, candele profumate e molto altro ancora. Il trenino di Natale permette di visitare comodamente le vie del centro, tra una manifestazione e un'altra. Già da sabato 2 dicembre, invece, sul Liston di fronte a Palazzo Moroni si accende il grande albero di Natale, in un evento che prevede Dj set e la presenza dell’apprezzata cantante Nina Zilli.

A Padova il Natale si festeggia in grande

Oltre ai mercatini e agli spettacolari giochi di luce, in città vengono organizzati eventi culturali, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia. Il clima festoso e l'atmosfera accogliente rendono i mercatini di Natale di Padova un luogo ideale per immergersi nello spirito natalizio e godersi l'atmosfera magica della stagione. La splendida cornice di Prato della Valle quest'anno ospita anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio di ben 600 metri quadrati, a ingresso gratuito, con musiche di sottofondo e animazione a tema. Per i più piccoli sono stati organizzati alcuni eventi dedicati, con l'animazione itinerante che porta in scena sfilate e spettacoli davvero divertenti, animando le vie del centro.



Natale fa rima con cultura

Per i più grandi o per le famiglie, invece, sono previsti concerti, che andranno in scena presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate, il Teatro Verdi, la Chiesa di Santa Sofia e in numerose altre sale e location, e che accompagnano fino al concerto di Capodanno, tradizionale appuntamento con l'Orchestra di Padova e del Veneto, in programma il 1° gennaio alle 17.00. Inoltre, in occasione delle festività è possibile per tutti i residenti a Padova e Provincia visitare gratuitamente i musei, i Civici agli Eremitani, il Palazzo della Ragione, il Palazzo Zuckermann e il Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea.



Al servizio della città

Per garantire una migliore mobilità a chiunque volesse partecipare o visitare la città durante le Feste di Natale, dal 1° dicembre è possibile usufruire di un abbonamento per il trasporto pubblico urbano proposto a un prezzo promozionale e valido sino al 7 gennaio. Per saperne di più su tutti i numerosi eventi in programma per celebrare il Natale e le festività è possibile vistare il sito internet www.turismopadova.it , tra le cui pagine virtuali è possibile consultare il programma dettagliato con date, orari e luoghi degli spettacoli e delle manifestazioni.