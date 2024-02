TREVISO - Fiocco rosa in casa di Giorgia Sottana, la stella trevigiana del basket femminile, che sabato è diventata mamma. Bellissimo evento capitato proprio nel bel mezzo della finale di Coppa Italia. La sua compagna, la belga Kim Mestdagh sposata nel 2021, ha dato alla luce una bella bambina: Ellis. La piccola è nata a Schio, dove Sottana gioca e vive. Per lei è stata una gioia immensa, come si nota dai social, dove ha pubblicato le prime immagini della figlia corredate da decine di commenti entusiasti.

Per Giorgia Sottana è stato un weekend indimenticabile, su tutti i fronti. Con Schio era a Torino per le fasi finali della Coppa Italia, ma con un orecchio rivolto alle notizie che arrivavano da casa dove la consorte era ormai agli ultimi sgoccioli della gravidanza. E tutto è avvenuto praticamente in contemporanea. Venerdì Sottana è stata protagonista in campo nella vittoria contro Ragusa in semifinale. Sabato mattina ha ricevuto una telefonata che annunciava l’ormai imminente nascita. Si è messa in auto per arrivare nel piccolo centro vicentino. E ha raggiunto la moglie che aveva appena dato alla luce la figlia. Grande festa, grande gioia. Giusto il tempo per rendersi conto di quanto avvenuto e si è rimessa di nuovo in auto per tornare a Torino, da grande professionista, e scendere in campo contro la Reyer Venezia. Ha giocato, sudato e si è impegnata. E ha vinto (decima Coppa Italia in carriera), arricchendo così un palmares fantastico. A fine partita grande festa e grandi abbracci, anche da parte delle avversarie.