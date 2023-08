TREVISO Giorgia Sottana è una che riesce sempre a stupire, sia in campo che in borghese, quando dismette i panni della campionessa e svela il proprio mondo interiore - comprese inquietudini e fragilità - attraverso i suoi libri, gli incontri pubblici che la vedono protagonista o i social, in cui intrattiene un dialogo costante e intenso con le giovani generazioni. Ce l’ha fatta anche stavolta, a stupire tutti, e probabilmente l’ultimissima notizia batte tutte le precedenti. Presto infatti la cestista trevigiana diventerà mamma, e questa per i più è stata davvero una grandissima sorpresa: la compagna (di squadra e di vita) Kim Mestdagh aspetta un bambino e la notizia è pubblica da ieri pomeriggio. A poco più di un anno di distanza dal loro commovente matrimonio svoltosi in Belgio, di cui all’epoca si parlò a lungo sulla stampa e sui social, e dopo una stagione sportiva da sogno (con la conquista delle Final4 di Eurolega e dell’ennesimo scudetto per la Famila Schio), le due ragazze tornano a emozionare i loro moltissimi fan e ammiratori.



L’ANNUNCIO

Come per le precedenti novità, la coppia ha voluto comunicare in autonomia la lieta notizia, utilizzando il canale più diretto e con cui ha maggior confidenza: Instagram. In poche ore le ragazze sono state travolte da centinaia di reazioni da parte di fan, amici e parenti, ricche di sincero affetto e vicinanza. Nel post le due sono di schiena, sedute su un prato: indossano entrambe un cappellino alla rovescia, con la scritta “MOM” (in inglese, “mamma”) e si lasciano catturare da una piccola istantanea, che tengono in mezzo a loro, con le mani che formano quasi un cuore. Un’immagine minuscola ma inconfondibile, in cui l’ecografia ha impresso la nascita di una nuova vita. La seconda foto del carosello (la stessa istantanea, appoggiata alla pancia di Mestdagh) e il testo a corredo non lasciano dubbi: «Ti amiamo già». Per sdrammatizzare l’intensità della notizia, com’è nel suo carattere, Giorgia ha scelto l’ironia, pubblicando contemporaneamente una “story” in cui canzona i propri follower: «Così non mi chiedete più dove giocherà Kim questa stagione».



LA COPPIA

Per chi segue la coppia attentamente, questa gravidanza non è al 100% una sorpresa: la scorsa estate, in un’intervista al magazine belga KW, Mestdagh - parlando del proprio matrimonio - aveva confidato di sognare un bimbo insieme alla compagna. Sottana sull’argomento aveva preferito glissare, ma il post apparso ieri non lascia dubbi sul fatto che entrambe fossero sulla stessa linea d’onda. La 34enne playmaker made in Villorba in questi giorni sta iniziando l’ennesima stagione di una carriera inarrivabile: la compagna Kim la seguirà bordo campo, con la pancia che pian piano inizierà a spuntare. Sarà una tifosa davvero speciale. Anche per una veterana come Sottana, che nella sua carriera le ha viste tutte, si prospetta davvero un’annata senza precedenti, probabilmente unica.