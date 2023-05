Basket femminile, il Famila Schio batte la Virtus Bologna ed è campione d'Italia

Il Famila Basket Schio vince lo scudetto nel basket femminile. Dopo aver espugnato 84-86 il Pala Dozza di Bologna in gara 1, le scledensi vincono anche in casa 84-79 davanti a oltre 2500 spettatori e conquistano il tricolore numero 12 della loro storia.

La stagione per le venete è da incorniciare dopo aver vinto la Supercoppa Italia, la Coppa Italia ed essere arrivate terze nella alla F4 di Eurolega, prima italiana dopo 21 anni di assenza. Ulteriore motivo di orgoglio quello che il Pala Romare, il campo di casa, è rimasto imbattuto in tutte le competizioni per tutta la stagione. La partita vive sul filo dell’equilibrio. Al riposo lungo Schio è avanti 46-41, ma Bologna non molla e impatta sul 62-62. La partita prosegue sui binari dell’equilibrio, poi tre triple consecutive della statunitense Howard scavano il solco dal 67-67 a 76-69. Le Vu nere si sono riavvicinate fino al -1 con i tiri liberi di Parker e Dojkic, ma sono poi piegate definitivamente dall’ennesima “tripla” di Mabrey, per lei 37 punti e seconda migliore prestazione realizzativa di tutti i tempi in una finale scudetto dopo quella di Linette Woodard, 41 punti in un Priolo - Milano del 1989. Per Schio anche 17 punti per Costanza Verona, 14 di Rhyne Howard.

La Virtus esce con 5 giocatrici in doppia cifra, ma con un mesto 28% nel tiro da tre. La squadra bolognese pareggia i rimbalzi a quota 41, segna molto di piщ nell’area, 30-18, ma soccombe sotto le triple venete a cui le giocatrici bianconere non hanno saputo controbattere. La sola Rupert esce dal campo con un brillante 80% da 3. Citazione particolare per Giorgia Sottana, storica capitana di Schio. Con la vittoria di stasera il suo palmares aggiornato è: 7 scudetti, 6 Supercoppe, 9 Coppe Italia, 1 campionato turco, 23 trofei. Ha vinto più trofei lei di 26 squadre su 30 di Serie A femminile e maschile.