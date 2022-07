VILLORBA Ci siamo quasi. Domani sarà un giorno indimenticabile per Giorgia Sottana, la cestista trevigiana che ha scritto alcune delle pagine più importanti della pallacanestro femminile italiana degli ultimi anni: sposerà infatti la sua storica fidanzata, la 32enne belga Kim Mestdagh, anche lei giocatrice professionista, dopo una storia durata ben otto anni. Per chi non conoscesse bene Giorgia Sottana, a presentarla basta la sua carriera, costellata di successi: playmaker classe ‘88 originaria di Villorba , in Italia ha vinto moltissimi titoli, praticamente tutto quello che c’era da vincere. Quest’anno - con la maglia della Famila Schio, la formazione di cui è diventata una bandiera - ha fatto l’en plein, con scudetto, Supercoppa e coppa Italia. Ha giocato anche all’estero in squadre di primissimo livello, e per anni è stata colonna della nostra Nazionale, di cui è stata leader e capitano.

IL LEGAME

Per chi invece segue Giorgia Sottana in campo e fuori, la notizia del matrimonio con Kim non può essere una sorpresa: prima di tutto per l’enorme sentimento che lega le due ragazze; in secondo luogo perché, dietro una validissima atleta, c’è una donna forte e coraggiosa, fiera delle proprie scelte e soprattutto libera nell’esprimere il proprio modo di essere e di sentire. Una persona che ha fatto della propria passione una professione, ma che non ha vissuto soltanto gioie; la sua carriera ha conosciuto anche momenti dolorosi e difficili, in cui Giorgia ha saputo trovare le energie e la forza mentale non solo per superarli, ma anche per condividerli con i propri fan, diventando molto di più che un semplice simbolo sportivo. Pian piano si è affermata come “amica”, come punto di riferimento, come esempio per molti ragazzi e ragazze, che hanno colto la complessità del personaggio e il valore dei suoi messaggi. Attraverso i social e le pagine del suo blog, Giorgia ama raccontare la propria vita, le sue passioni, i momenti di gioia ma anche le difficoltà. La sua capacità di introspezione, e la voglia di condivisione del proprio percorso alla scoperta di sé e dei propri limiti, l’hanno portata a scrivere un libro che è diventato “cult” nel piccolo grande universo delle sue seguaci: “Io sono - Il viaggio di Giorgia Sottana”, pubblicato nel 2019. Un’esperienza di successo che l’ha portata a ripetersi, con un’opera più matura e forse ancora più profonda e penetrante: uscita lo scorso mese, intitolata “Mi fido di te” e dedicata al nipote, figlio del fratello Luca, nato qualche settimana fa. E così, dopo tante avventure e migliaia di chilometri percorsi per potersi incontrare, tra un impegno cestistico e l’altro, Giorgia potrà sposare l’amata Kim che, tra l’altro, ora è sua compagna di squadra a Schio. Le nozze però non saranno celebrate in Italia, ma nella città natale di Kim, Ypres (Belgio), visto che il nostro ordinamento prevede solo l’unione civile.

L’ANNUNCIO