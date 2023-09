Donne col velo integrale in gelateria: la foto fa subito il giro dei social

TREVISO - Due donne musulmane si fermano a mangiare un gelato nel centralissimo Calmaggiore. E' successo ieri a Treviso. Il fatto che ha attirato l'attenzione della gente è che entrambe indossavano un velo integrale. In Italia vige, ad oggi, una legge in materia di disposizioni a tutela dell'ordine pubblico che vieta di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici e la cosa non è passata inosservata, sollevando fra coloro che hanno incrociato le due donne più di qualche commento stizzito.

