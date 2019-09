Sindaco in ospedale dopo una puntura d'insetto: «Non riesco a stare a riposo»

di Gianandrea Rorato

MOTTA - In Formula Uno si parlerebbe di pit stop, l'ingresso ai box delle monoposto per il cambio gomme. Si potrebbe scherzosamente definire così il ricovero nel weekend in ospedale a Oderzo del sindaco di Motta Alessandro Righi, operato per un ascesso alla schiena provocato forse da una puntura di insetto. Il problema è stato riscontrato la scorsa settimana. Venerdì il ricovero, nel weekend è rimasto sotto osservazione, seguito come sempre dalla moglie e dai familiari, mentre lunedì è finito sotto...