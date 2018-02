Frontale tra scooter e carro attrezzi Muore a 19 anni, si salva l'amico

SANTA LUCIA DI PIAVE - Tragica morte di Cosmin Coman ragazzo di 19 anni di origini romene finito in scooter contro un carro attrezzi ieri sera alle 22, in via Distrettuale a Bocca di Strada di Santa Lucia di Piave. Il ragazzo abitava a San Polo. Era alla guida di uno motorino che si è schiantato frontalmente con il carro attrezzi. In sella con lui altro ragazzo di 18 anni, I.G., di Maserada, ricoverato in gravi condizioni a Conegliano.

