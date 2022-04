Addio a Roberto Migotto, lo storico titolare del Cinema Corso

TREVISO - È mancato domenica, a 79 anni, Roberto Migotto, storico direttore e poi titolare del Cinema Corso. Figura di riferimento per il cinema in città, ha guidato la sala per trent'anni. «È stato un nonno stupendo, un uomo dedito alla sua famiglia» commentano le nipoti. Con Migotto se ne va un'altra figura storica dello spettacolo trevigiano.

IL RICORDO

Con la famiglia Amadio e i Fantoni, ha portato in città Renato Pozzetto, Nanni Moretti e Gabriele Salvatores, stringendo con il suo pubblico un rapporto unico. Dopo gli studi magistrali Migotto si era avvicinato al mondo del cinema. Era stato direttore del Corso dal 1965 fino al 1979. Poi l'occasione di rilevare la sala: così Migotto, insieme alla moglie, aveva gestito il cinema del centro fino al 1995. «Aveva colto un'opportunità in tempi in cui la città amava andare al cinema - raccontano le nipoti - sceglieva personalmente tutte le pellicole e il suo rapporto con i clienti era diretto e sincero. La sua scomparsa non è stata proprio inattesa, lo vedevamo sempre peggio. Desideriamo ricordare il nonno come una persona che ha fatto di tutto per la sua famiglia, è stato un nonno fantastico ed era un uomo generoso, altruista». L'ultimo saluto domani alle 9.30 nella chiesa di Santa Maria del Sile, mentre questa sera sarà recitato il rosario.

LA SCOMPARSA

Per molti anni ha rappresentato un riferimento prezioso per tante imprese trevigiane, in una materia complessa come quella relativa al Fisco e alle imposte. Walter Serdoz si è spento nei giorni scorsi, a 74 anni, all'ospedale di Castelfranco Veneto, dove si trovava ricoverato. Di famiglia originaria di Fiume, con l'esodo degli istriano-dalmati dopo la seconda guerra mondiale e la costituzione della Jugoslavia titina, si era trasferito prima a Venezia, per poi stabilirsi a Treviso. Dopo gli studi era entrato nell'allora Associazione piccola industria della Marca, che in seguito, alla metà degli anni 90, si era fusa con la locale Confindustria, dando vita ad Unindustria Treviso (oggi integrata in Assindustria Venetocentro). Conosciuto in città, nonostante fosse ormai in pensione da tempo, la notizia della sua morte ha suscitato cordoglio nell'organizzazione: «A nome di tutta Assindustria Venetocentro - afferma il direttore generale Giuseppe Milan -, ricordiamo con stima e affetto il caro Walter Serdoz. È stato per molti anni collaboratore dell'Associazione, come funzionario del servizio fiscale - tributario e la sua apprezzata consulenza ha rappresentato un riferimento per numerose aziende». Ancora da stabilire la data dei funerali.