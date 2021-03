TREVISO - Lutto a Treviso per la morte improvvisa del Maestro Berardino De Carlo, vera e propria istituzione nel mondo del judo veneto e non solo. Fondatore nel 1959 dell'Asd Judo Treviso, ieri mattina Berardino è purtroppo venuto a mancare per cause naturali, alla soglia dei 92 anni, presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso dov'era da alcuni giorni ricoverato per i postumi di un intervento al femore che si era sfortunatamente fratturato in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati