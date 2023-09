POVEGLIANO (TREVISO) - Addio ad Alberto Pavan. Il giovane si è è spento martedì a soli 21 anni. Un lutto che colpisce tutta Povegliano. Nell’ultimo periodo aveva lottato contro una malattia che purtroppo è diventata via via sempre più pesante. E di seguito ha fatto il suo inesorabile corso. Fino a un paio di giorni fa, quando il suo cuore ha smesso di battere.



IL DOLORE

L’intera comunità di Camalò, così come quella di tutto il comune di Povegliano, adesso si stringe alla famiglia del 21enne. Alberto ha lasciato la mamma Nancy, il papà Alessandro e la sorella Emma. “Chi vive nel cuore di chi resta, non muore”, è la frase scelta dalla famiglia per dargli l’ultimo saluto. Non solo. In questo momento di dolore, la stessa famiglia ci tiene a rivolgere un commovente pensiero anche alla dottoressa di base con studio a Povegliano che ha sempre fatto il possibile per stare accanto ad Alberto e di conseguenza a tutti loro. «Ringraziamo la dottoressa Lucina Felicissimo -sottolineano- per la disponibilità e per la grande umanità». Il funerale di Alberto Pavan è già stato fissato. Verrà celebrato sabato mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Camalò. E questa sera, alle 19.30, all’interno della stessa chiesa verrà celebrata una veglia.



L’ASSOCIAZIONE

La famiglia ha chiesto a tutti di non portare fiori, ma di fare eventuali offerte all’associazione Casa San Cassiano. Si tratta del gruppo nato nel 2006 nella località di Quinto di Treviso che ha riunito volontari e professionisti con l’obiettivo di essere al fianco di persone e famiglie per mille ragioni costrette ad affrontare situazioni di difficoltà. «Il nostro primo intento è quello di accogliere chiunque con calore e premura, trasmettendo vicinanza, sostegno e serenità a tutte le persone che incontriamo -è la missione dell’organizzazione di volontariato- nel corso degli anni poi, ci siamo avvalsi delle competenze di una rete di professionisti che condividono il nostro modo di operare e che vogliono dare un sostegno e un aiuto concreto a tutti coloro che ne hanno la necessità». E sostenere chi si mette a disposizione degli altri è senza dubbio uno tra i migliori modi possibili per ricordare chi purtroppo se n’è andato a soli 21 anni.