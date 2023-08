SAN BIAGIO (TV) - La Marca trevigiana piange Claudio Zanette, noto imprenditore titolare della Gel Sac con sede in via Postumia Est a Fagarè, importante azienda produttrice di materia plastiche. Zanette, che risiedeva a Treviso in via Foscolo, è venuto a mancare all'ospedale Ca' Foncello lunedì pomeriggio, 28 agosto, verso le 16 a 70 anni a causa di una terribile malattia che ne aveva fortemente minato la salute negli ultimi tre anni nonostante l'avesse da subito affrontata con coraggio e determinazione, attorniato dagli amici di sempre e da nuovi amici che lo hanno sostenuto e incoraggiato lungo l'ultimo periodo della vita.

LE PASSIONI

Uomo molto sportivo che ha sempre diviso con grande impegno il suo tempo fra lavoro e attività fisica sempre insieme ad amici e familiari. Assiduo giocatore di tennis allo Sporting di Vacil, è poi passato al golf a Villa Condulmer, non trascurando nel frattempo le corse ciclistiche col Team Pinarello. Amante della montagna, Zanette era apprezzato da tutti i rappresentanti del suo mondo lavorativo che lo hanno sempre considerato una persona goliardica e piena di ottimismo, ogni giorno pronto a stare in mezzo alla gente per divertirsi. «Claudio è stato il tipico imprenditore veneto che si è fatto da sé - lo ricorda con affetto e nostalgia Sergio De Marco, vicesindaco di San Biagio di Callalta - Era un uomo ottimista, sempre con il sorriso anche nelle difficoltà. È stato un vero esempio di vita anche nella malattia, rimanendo sempre tenace e propositivo fino all'ultimo, anche nei confronti della moglie con cui formava una coppia affiatata. Con lui se ne va un pezzo del paese, ci mancherà molto, così come non dimenticheremo mai i suoi insegnamenti di vita. A tutta la sua famiglia vanno le condoglianze dell'amministrazione comunale e della cittadinanza».

L'ULTIMO SALUTO

Zanette lascia la moglie Wanda Davanzo, il figlio Mauro e l'adorato nipote Arturo, oltre a moltissimi amici che si sono subito stretti intorno alla sua famiglia in questo difficile momento. I funerali saranno celebrati domani, 31 agosto, alle 11 nella Basilica di Santa Maria Maggiore (Madonna Granda) a Treviso partendo dalla casa funeraria Ivan Trevisin di Viale Felissent. Dopo la celebrazione si proseguirà per il Crematorio. La famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte saranno devolute all'Advar.