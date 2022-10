Treviso. Morto il geometra Giovanni Mossenta, stroncato da un arresto cardiaco

TREVISO - Nella nottata di martedì si è improvvisamente spento a 90 anni appena compiuti il noto geometra Giovanni Mossenta, storico personaggio della città. A provocarne il decesso è stato un arresto cardiaco improvviso che lo ha colto nella sua stanza dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove era ricoverato da sabato scorso per alcune complicanze di salute.

Chi era Giovanni Mossenta?

Trevigiano doc, ma di famiglia friulana (precisamente di Codroipo), Mossenta si era diplomato geometra all’istituto Palladio e fin da subito aveva iniziato a lavorare per aiutare la famiglia nelle spese giornaliere. Il primo incarico lo ebbe alle Ceramiche Appiani grazie al papà Edoardo che ne era già dipendente, per poi continuare la sua lunga carriera alla Wigwam di Villorba e poi finire all’ufficio tecnico della De Longhi (nonostante un intermezzo da agente di commercio) che lasciò dopo quindici anni solamente per via del raggiungimento della pensione. Uomo da sempre dedito al lavoro, si era poi aperto a 65 anni la partita Iva per continuare a lavorare come consulente fino a pochi anni fa. Persona decisamente altruista, generosa, semplice e corretta con tutti, verrà ricordato da tutti per il grande stile che lo accompagnava ovunque, anche allo Stadio Omobono Tenni che era solito frequentare per tifare i colori biancocelesti (visto il suo passato da portiere nelle giovanili degli anni ’50, anche se il suo secondo amore di tifoso era l’Udinese) e che lo aveva visto sugli spalti fino a due settimane fa.

Le passioni