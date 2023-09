TREVIGNANO - Non aveva neppure 18 anni quando un incidente lo aveva costretto in carrozzina. Ma questo non gli aveva impedito di vivere con pienezza la vita, studiando, viaggiando e vivendo anche esperienze avventurose. Ieri, 26 settembre, una somma di problemi che si erano aggravati nell'ultimo anno, si è portata via Davide Modesto, strappandolo a soli 47 anni ai suoi cari, alla comunità e alle tante attività che amava. «Provo una grande tristezza» dice il sindaco Franco Bonesso.

LO SPORT NEL SANGUE

Grande sportivo, prima dell'incidente, Davide correva in bicicletta nella categoria Juniores, poi si era dedicato ad allenare gli atleti, collaborando con la federazione ciclistica. Non aveva mai rinunciato allo sport. Solo due anni dopo l'incidente aveva preso la patente di allenatore di hand bike ma aveva anche continuato gli studi, laureandosi in economia delle finanze a Ca' Foscari. Amante dei viaggi, aveva visitato l'America e il nord Europa. Nella comunità in cui viveva era perfettamente inserito. Tre anni fa l'esperienza più bella. Per la prima volta nella sua vita aveva raggiunto le Tre Cime di Lavaredo trainato sopra una piattaforma mobile su quattro ruote, tirata da sei guide dei volontari del Cai e da alcuni soci del soccorso alpino. Anche i sindaci di Treviso Mario Conte e l'allora primo cittadino di Trevignano Ruggero Feltrin avevano voluto sostenere il sogno di Davide partecipando alla sua impresa. Una vittoria per chi aveva il sole negli occhi e nel sorriso aperto. È per tutte queste ragioni che ieri la notizia della sua scomparsa ha gettato la comunità nello sconforto e si sono moltiplicate le attestazioni di vicinanza alla famiglia. «Caro Davide -è il pensiero del consigliere comunale Gianluca Colusso- sei stato esempio di forza, tenacia e resilienza».

L'ULTIMO TRAGUARDO

E la famiglia, pur nel dolore, è riuscita ad esprimere un messaggio di positività. «È difficile accettare la mancanza dei tuoi sorrisi, delle tue parole, della tua presenza -è il pensiero che ha rivolto nell'annunciare che Davide era arrivato "all'ultimo traguardo"- Sappiamo comunque che, anche se non ti possiamo più sentire, sarai sempre pronto ad aiutarci». I funerali di Davide saranno celebrati venerdì 29 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Musano dove in tanti si stringeranno attorno a mamma Graziella e ai fratelli Simone e Andrea.