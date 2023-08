Tragedia a Sant'Andrea di Barbarana, morto Cesare Trevisan. Era uscito con la sua carrozzina elettrica, poi la terribile caduta vicino a casa

SANT'ANDREA DI BARBARANA (SAN BIAGIO DI CALLALTA) - Tragedia questa mattina, 26 agosto, a Sant'Andrea di Barbarana, frazione di San Biagio di Callalta. Cesare Trevisan di 73 anni, è morto in seguito ad una caduta dalla sua carrozzina elettrica in via Manzoni, poco distante dal luogo dove abitava. A ritrovarlo, già privo di vita, intorno alle 9.30, un automobilista di passaggio che ha immediatamente allertato i soccorsi arrivati sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Per il 73enne però, non c'è stato niente da fare.

Grande lutto in paese dove Trevisan era molto conosciuto e stimato.