SILEA (TREVISO) - Se n’è andata nel sonno pochi giorni prima del suo 50esimo compleanno Valentina Cervasio, ex insegnante di spagnolo a Belluno. Un malore improvviso durante la notte tra martedì e mercoledì se l’è portata via. Quando i familiari sono entrati in camera per svegliarla la donna già non dava segni di vita. Dopo molti anni Catullo, dal 2021 Cervasio si era trasferita per motivi burocratici alle medie del Comprensivo di Silea. Da settembre sarebbe rientrata a Belluno. Aveva già avvisato i colleghi di questo suo rientro e la notizia aveva fatto tutti felici. Increduli e addolorati il marito Agostino, i figli Arianna e Alessandro. La data del funerale deve ancora essere fissata.