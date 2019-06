Ford Ka in frontale contro un camion: donna di 61 anni muore sulla Postumia

TREVISO Ancora un incidente mortale in provincia di Treviso: il quarto negli ultimi 4 giorni. Oggi, lunedì 10 giugno, è morto una automobilista a seguito dello schianto contro un camion.



L'incidente è avvenuto a Postioma di Paese, lungo la Postumia: la vittima è una donna, Roberta Gastaldello, di 61 anni, residente a Bassano del Grappa. Era a bordo di una Ford Ka in direzione di Treviso quando si è scontrata frontalmente con un camion. L’impatto è stato devastante, ferito anche G. H. 31enne di Vicenza, che era alla guida del mezzo pesante.



I TRE TRAGICI PRECEDENTI Nella notte tra venerdì e sabato a Povegliano, in un altro scontro frontale, aveva perso la vita Giuseppina Lo Brutto 62enne di Treviso. Poche ore dopo, nel primo pomeriggio di sabato a Fontanafredda (Pordenone) è morto Giorgio De Pellegrin, 58 anni di Pieve di Soligo nello scontro tra la sua moto Honda e un’auto.



Quindi alle 19 di sabato, all’uscita dal casello autostradale di Vittorio Veneto Nord a perdere la vita è stata invece Chiara Bernardi, 42enne di Santa Lucia di Piave, che sulla sua Kawasaki stava scendendo dal Fadalto quando si è trovata davanti un’auto in uscita dal casello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA