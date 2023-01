CODOGNÈ (TREVISO) - È mancata, nella notte tra giovedì e venerdì, Roberta Tarticchio, 61 anni. Lascia nel dolore il marito Renato Bazzo e i tre figli. La malattia contro la quale ha lottato con dignità, determinazione e tenacia le ha strappato quel sorriso che era il suo tratto distintivo, forte di una fenode fatta di opere, spesso nella discrezione e nel silenzio. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo cordoglio in paese, dove Roberta era conosciuta e stimata per il suo impegno sociale, la sua riservatezza, la sua solarità: «Era veramente una persona buona - ricorda una sua cara amica -. Se qualcuno aveva bisogno di una mano, di una parola non si tirava ai indietro».

La vita, tra famiglia e lavoro

Roberta era nata a Cortina d'Ampezzo e si era diplomata all'istituto Barelli di Rovereto come assistente d'infanzia, Roberta era forte di una preparazione ventennale e dell'esperienza maturata durante gli anni di lavoro alla Nostra Famiglia, al servizio di bambini disabili e come infermiera. Fino al 1994, quando la nascita del terzo figlio Paolo l'aveva spinta a dedicarsi alla famiglia. Ma la cura per il prossimo, soprattutto per i più deboli è rimasta il suo faro. Così la donna ha continuato a fare assistenza domiciliare a chiunque e chiedesse una mano. La famiglia è sempre stata al primo posto. Al secondo c'era il lavoro, al quale si è sempre dedicata con grande slancio e professionalità. C'era poi quel legame speciale con la montagna che lei ha sempre coltivato. «Roberta lascia un grande vuoto nella nostra famiglia - dice il marito Renato, che per molti anni è stato il direttore dell'ufficio postale di Vazzola - Resta nel nostro cuore il suo insegnamento al rispetto e all'amore verso le persone bisognose. È questa l'eredità che lascia ai suoi adorati figli Sara, Alessandra e Paolo e alle nipotine Giada e Vittoria». Il suo esempio ha sicuramente influenzato le scelte dei suoi figli che, come lei, si sono dedicati alle persone in difficoltà. In particolare Alessandra, classe 1993, che ha partecipato con slancio a iniziative umanitarie. Il calvario di Roberta era iniziato nel 2021 ed è terminato giovedì scorso all'Hospice di Vittorio Veneto dove si è spenta, assistita dai tre figli e dal marito. Le esequie di Roberta verranno celebrate oggi alle 15 nella chiesa di Cimetta.