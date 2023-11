PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Mani d'oro in cucina ed un saldo legame con le ricette della tradizione locale esportate in tutto il Veneto nei numerosi locali che l'hanno vista ai fornelli. Si è celebrato ieri pomeriggio, 30 ottobre, a Solighetto il funerale della cuoca Renata Zorzi, 89 anni. In tanti si sono stretti con affetto alla sua famiglia ed in particolare al figlio Stefano. I primi passi in cucina li aveva mossi nel locale "Al fogher" di Cortina, poi da "Bernabei" ad Abano, quindi da "Nane Mora" a Venezia. Infine nella trattoria "Da Resi" a Pieve di Soligo dove aveva iniziato a lavorare a fianco di Lino Toffolin.

«Quando Resi, zia di Renata, si trasferì a Treviso per aprire la famosa trattoria "Da fogher", Lino decise di rilevare l'attività a Pieve di Soligo e iniziò proprio da lì il suo lungo percorso come ristoratore ricordano gli amici -. Lui e Renata andarono perfino a Londra a rappresentare la cucina locale. Con Renata Zorzi imparò arte e segreti della cucina tradizionale anche Gigetto, allora ragazzino, che poi diventò il noto ristoratore che tutti conosciamo». «Con Renata dice chi l'ha conosciuta ed apprezzata come cuoca se ne va una delle figure più importanti della storia della gastronomia locale. È stata l'icona di una storia di passione, dedizione e amore per la cucina che ha segnato una generazione. Renata non era solo una cuoca eccezionale, era anche legata alle radici culturali e tradizionali di Pieve di Soligo. Suo padre, Domenico "Memi" Zorzi ed Ettore Baratto, rispettivamente segretario e presidente della Pro Loco locale, furono i primi promotori dello Spiedo Gigante nel 1956». Impegno questo ereditato dal figlio Stefano che, negli anni '80, ha avuto un ruolo chiave nel rilanciare la sagra pievigina con il suo celebre spiedo gigante.