SELVAZZANO E ODERZO - Due le comunità in lutto per la morte di Chiara Artico, 48 anni, da un lato la frazione di San Domenico a Selvazzano dove la donna aveva scelto di vivere anni fa assieme al marito Federico Bernardin, e la sua amata Oderzo in provincia di Treviso dove era cresciuta e dove aveva forti legami. E ieri mattina è stata la chiesa parrocchiale della frazione di Selvazzano ad accogliere i familiari e gli amici della...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati