OCCHIOBELLO - Il male non le ha lasciato scampo e ha strappato alla vita Roberta Cuoghi a soli 53 anni. La notizia ha suscitato amarezza e sconforto in paese, in un momento di prostrazione generale nel quale tutto si vorrebbe sentire ma non l’annuncio di altri lutti.

La donna è venuta a mancare domenica e i funerali sono stati celebrati mercoledì pomeriggio nella chiesa parrocchiale di Occhiobello. Roberta Cuoghi lascia il marito Michele Zanconato, la figlia Alice, la mamma e il papà, la sorella Marcella, i parenti, gli amici e i colleghi di lavoro che l’hanno conosciuta e apprezzata in questi anni. Roberta abitava in via Einaudi ed era impiegata in una ditta di Occhiobello. Chi l’ha conosciuta la ricorda come una persona impegnata nel volontariato e con una grande passione per la sport. Era una tifosa appassionata della Pallavolo Occhiobello, dove il marito e dirigente Michele aveva militato come giocatore, la figlia Alice aveva giocato con gli stessi colori fino alla passata stagione, prima di fermarsi per motivi di studio.

IL CORDOGLIO

Valeria Zanchetta, presidente del club, si stringe alla famiglia: «Esprimiamo il nostro dolore e cordoglio per la scomparsa di Roberta. La ricordiamo con affetto presente a tante partite seguite in tribuna. Siamo vicini al marito e alla figlia Alice, nostra giocatrice sia nelle giovanili che nella Divisione maggiore».

Silvia Zerbinati, titolare della fioreria L’Albero delle meraviglie, descrive la signora Cuoghi come «una donna tenace, sempre piena di iniziativa e grintosa. Ho avuto l’opportunità di conoscerla durante le gare della Pallavolo Occhiobello e sugli spalti abbiamo stretto amicizia».

La notizia si è sparsa rapidamente e, sui social, in tanti hanno voluto rendere omaggio a Roberta dedicandole un pensiero. Dopo il rito funebre celebrato ieri pomeriggio, la salma della donna è stata accompagnata al Giardino della cremazione di Copparo. È ancora possibile sostenere la ricerca ed effettuare una donazione all’Airc, al conto corrente postale numero 307272.

