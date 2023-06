Addio a Caterina Menegon, calciatrice del Pordenone e titolare d'azienda

PORDENONE - E' morta Caterina Menegon, 49 anni, calciatrice (nel ruolo prediletto di pivot) dell'Asd Pordenone Amatori C5 e titolare dell'azienda Garden Valcavasia, azienda specializzata in allestimenti floreali a Cavaso del Tomba nel trevigiano. Caterina è morta per un tumore. Lo annuncia su Facebook la stessa società sportiva: «Le persone non muoiono per sempre, solo si allontanano- si legge nel post della società - Rimarrai per sempre nella storia del nostro club e il nostro bomber e per sempre nel nostro cuore 306 reti in 215 presenze, con la nostra casacca ha vinto 21 titoli e lo scudetto nel 2018». Con la maglia del Pordenone Caterina ha segnato 306 reti in 215 presenze, aggiudicandosi 21 titoli e lo scudetto nel 2018.