Granata d'artiglieria di un metro e 750 chili bonificata nel letto del Piave

MORIAGO DELLA BATTAGLIA - Il Terzo Reggimento Genio Guastatori di Udine ha concluso oggi un'attività di bonifica del territorio, recuperando una granata d'artiglieria da 308/15 mm HE risalente al primo conflitto mondiale e rinvenuta nel letto del fiume Piave a Moriago della Battaglia (Treviso).



L'ordigno, della lunghezza di 1,402 metri e del peso di 750 kg, è stato neutralizzato in loco in un'area apposita a tutela della pubblica incolumità da parte degli artificieri della Caserma Berghinz di Udine. L'attività è stata coordinata dalla Prefettura di Treviso.

