Montebelluna. Rissa fra stranieri vicino la stazione: tre feriti, uno in ospedale

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Una violenta rissa fra persone extracomunitarie: è avvenuta oggi, martedì 28 novembre, poco prima delle 16.00 non distante dalla locale Stazione Ferroviaria. I soggetti pare che fossero anche muniti di oggetti contundenti.

I militari dell'Arma hanno individuato e bloccato tre extracomunitari che presentavano lesioni varie: uno di questi, ferito in modo più grave, è stato trasportato in ospedale. La posizione dei fermati è ora al vaglio degli operanti così come la ricostruzione della dinamica dell'accaduto.