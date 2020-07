MONTEBELLUNA - Ha trasmesso a generazioni di studenti del liceo scientifico Primo Levi la sua passione per la letteratura facendo loro cogliere il senso più profondo e più vero degli autori cui si accostavano. Ma ha affascinato, con la stessa passione, tanti lettori delle sue opere di narrativa. Per questo, ma anche per molto altro, la scomparsa, a 76 anni, nella sua casa di Montebelluna, del professor Franco Zizola lascia la città e non solo orfana di un pezzo importante della sua storia culturale e umana.

Il prof lascia la moglie, Silvana Leggerini, insegnante di matematica negli stessi anni del marito, al liceo classico: una coppia il cui legame, iniziato tra i banchi del liceo ad Assisi, è rimasto saldo come una roccia nel tempo proseguendo, dopo il periodo universitario, a Montebelluna dove sono nati i quattro figli Alessandro, Andrea, Maria Cecilia e Cristina e dove la coppia è vissuta. E li si vedeva sempre assieme, sorridenti e affiatati.



LE DOTI

Franco Zizola era nato il 2 settembre del 1943 a Montebelluna e si era si era laureato all'Università Cattolica di Milano. Le centinaia di studenti che lo hanno conosciuto ne ricordano la grande umanità, la libertà di pensiero, la sollecitazione a usare sempre la propria intelligenza e non accontentarsi mai di verità precostituite. Le sue capacità quasi istrioniche li catturavano durante le lezioni, che spaziavano con grande naturalezza dal passato al presente, quasi sempre citando a braccio i più svariati autori. Terminata l'esperienza scolastica, Zizola ha continuato il lavoro di divulgazione organizzando cineforum, dibattiti e incontri letterari e, soprattutto, ancora per molti anni ha fatto conoscere autori della letteratura italiana e mondiale all'affezionato pubblico dell'Università della Terza Età, di cui è stato socio fondatore nel 1988.



LE OPERE

Le sue esperienze scolastiche e di vita sono oggetto di molte opere di narrativa pubblicate nel corso degli anni: Il convittore (Rebellato 1968), La valle serena (Rebellato 1985), Il sogno di Orfeo, (Zanetti, 1998); La chiave nel pozzo (Canova, 1998); La mano di Dio (Canal & Stamperia Editrice, 2000). Il 2002 è stato l'anno de Le favole di Isabella, sulla tragica storia della poetessa lucana Isabella Morra, vincitore del premio Parola di Donna della regione Basilicata. Dieci anni dopo, Ruber palus.



L'ULTIMO SALUTO

Negli ultimi anni aveva manifestato l'intenzione di approfondire temi legati al secondo dopoguerra e in generale al significato del dolore. Il destino non glielo ha permesso.

L'ultimo saluto a Franco avverrà giovedì 9 luglio, alle 10, nell'auditorium della biblioteca di Montebelluna, alla presenza dei suoi ex alunni che leggeranno alcune pagine dei suoi libri. © RIPRODUZIONE RISERVATA