MONTEBELLUNA - Enrico Alberton è campione mondiale di pipa. È risultato primo classificato al campionato che si è svolto a Bucarest, in Romania, lo scorso weekend. Un risultato prestigioso ottenuto grazie ad un tempo strepitoso: 2 ore 23’ 10”. All’appuntamento con la medaglia d’oro, il montebellunese - che abita a San Gaetano ma è legato a doppio filo a Posmon dove ha gareggiato anche con la squadra del palio - è stato accompagnato dalla moglie Maria e da altri componenti del club calumet di Cornuda, il Pipa club. «Siamo andati in undici - racconta il presidente Fiorenzo Ceriali - ma a gareggiare sono stati in otto. Paolo Simioni, di Mussolente ma iscritto al club di Cornuda, è arrivato secondo». E Annalisa Lopin, sempre del calumet, è stata la seconda donna classificata del mondiale. La gara, in sostanza, consiste nel tenere la pipa accesa il più a lungo possibile. Tutti i partecipanti hanno la stessa quantità di tabacco e l’abilità consiste nel trovare la giusta tecnica affinché la pipa non si spenga. «All’evento hanno partecipato 199 concorrenti di 17 nazioni - prosegue il presidente - Avevano a disposizione 3 grammi di tabacco e 5 minuti per caricare. Il risultato rappresenta un’enorme soddisfazione per il nostro club che conta 25 soci di cui quattro di Montebelluna». Anche il consigliere comunale Annamaria Moretto ha festeggiato l’evento. «La tua contrada -ha scritto rivolta al vincitore- è super orgogliosa di te che hai portato Posmon “Il Pozzo” e Montebelluna ai vertici del mondo».