PORDENONE - «Non porsi mai dei limiti e studiare ciò che piace». Un importante consiglio che il pordenonese Guido Da Re, appassionato di fisica, vuole dare a tutti coloro che si stanno approcciando al mondo della scuola e dell’università. Un percorso importante quello di Guido che oggi, a soli 25 anni, lo vede impegnato negli Stati Uniti per conseguire un dottorato di ricerca alla California Institute of Technology (Caltech) a Pasadena, a due passi da Los Angeles, una delle università più prestigiose dello stato americano.



BORSA DI STUDIO



Ottenuta la borsa di studio si è trasferito un mese fa, il 7 settembre, nel campus californiano che potrà essere la sua casa per i prossimi 6 anni. Appassionato di fisica fin dalla giovane età ha conseguito il diploma scientifico al Liceo Grigoletti, per poi laurearsi con il massimo dei voti in triennale e magistrale all’università di Trieste. «Ricordo che fin dai primi anni di scuola ero appassionato di scienze – ha commentato Guido – dopo aver finito di svolgere i compiti per casa, cercavo sempre di ricavarmi nel pomeriggio degli spazi per leggere libri scientifici. Con i miei genitori, inoltre, che avevano compreso questa mia passione andavo spesso a manifestazioni e Open day sull’argomento».



LA SCELTA



Oggi, dunque, ha la possibilità di dedicarsi a ciò che più gli piace, in un ambiente universitario confortevole e stimolante «I campus americani sono molto diversi dalle università italiane – ha continuato il dottorando – qui è possibile non solo dedicarsi allo studio, ma anche svolgere attività sportive. Viverci, inoltre, è davvero emozionante, camminando per i corridoi è possibile incontrare coetanei provenienti dalle migliori università del mondo, ma soprattutto seguire le lezioni di professori premi Nobel in fisica, come il professore emerito Kip Thorne, massimo esperto mondiale sui buchi neri e consulente scientifico di Christopher Nolan».

Il progetto di ricerca che vede Guido impegnato riguarda lo studio teorico delle onde gravitazionali, argomento sul quale si sta concentrando durante le sue giornate che trascorre tra studio e la pratica di calisthenics , una ginnastica a corpo libero che permette di migliorare la forza e la coordinazione. «Quando ho momenti liberi mi piace dedicarmi allo sport, una mia grande passione, ma anche visitare questi luoghi per me nuovi e spettacolari. Voglio continuare a coltivare anche la passione per la fotografia ai paesaggi e alle stelle, qui penso che davvero potrò esprimermi al meglio».



LO SPORT



Durante i suoi anni a Pordenone aveva praticato diversi tipi di sport tra cui tennis a livello agonistico al Tennis Club Pordenone, si era dedicato allo sci ed aveva portato avanti la sua passione per la montagna e l’alpinismo. Questa gli aveva permesso tra il 2008 e il 2018 di arrivare a scalare molte cime delle Dolomiti e tre cime sopra i 4.000 metri nel massiccio del Monte Rosa. Importante per la sua formazione alpinistica è stata, come ricorda il giovane, il Cai che gli ha permesso non solo di avventurarsi tra le montagne in sicurezza, ma anche di saperle vivere e rispettare. Nel suo futuro egli vede lo studio e l’insegnamento, magari proprio negli Stati Uniti. «In questo luogo, è possibile esprimersi al meglio, studiare ciò che piace, ma anche divertirsi con gli amici. Consiglio davvero - ha continuato - a chiunque di portare avanti i suoi sogni e di impegnarsi affinché si avverino. Certo nella vita gli ostacoli possono esserci e raggiungere un risultato avendoli superati credo sia ancora più soddisfacente». Attualmente alla Caltech sono presenti 400 studenti di diverse facoltà e nazionalità, tra questi 52 frequentano il primo anno di fisica e matematica. L’istituto opera e collabora con il vicino Jet Propulsion Laboratory della Nasa.