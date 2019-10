CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Guadagna in un mese quanto un collega italiano porta a casa in un anno. E trascorre le giornate lavorative in sala operatoria al fianco di grandi. Se la fuga di cervelli dalla sanità veneta ha un nome è quello di, 35 anni, veneziano trapiantato a Mestre, una laurea in Medicina e Chirurgia all’università di Padova nel 2008 con 110 discutendo una tesi in cardiochirurgia pediatrica e una specializzazione in radiodiagnostica con 70 e lode.Quest’ultima era propedeutica per poter poi occuparsi di Neuroradiologia Interventistica, «una neurochirurgia mini-invasiva in grado di trattare patologie complesse dei vasi del cervello e del midollo spinale guidati in tempo reale dai raggi X» racconta il giovane medico appena uscito dalla sala operatoria deldi, in, dopo aver eseguito un intervento per emorragia intra-cranica causata da