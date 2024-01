MOGLIANO - Un appello social al sindaco di Mogliano affinché intervenga a risolvere un problema d’allagamento nel cimitero centrale della città. A lanciarlo una donna che rivela di non riuscire a raggiungere la tomba del figlio: «Vorrei poterci andare ogni volta che voglio. Purtroppo a ogni pioggia ci troviamo a non poter raggiungere la tomba di famiglia per il livello dell’acqua in quasi tutta la corsia. Abbiamo già avvisato più volte il personale ma non c’è stato nessun cambiamento... Ora chiedo a lei signor sindaco Davide Bortolato se può provvedere».



LA RISPOSTA

Interpellato, il sindaco assicura che si interverrà a breve: «Purtroppo il ghiaino qualche volta finisce all’interno delle caditoie, impedendo alla pioggia di essere smaltita correttamente - ha spiegato Bortolato - ma si tratta di un problema di ordinaria manutenzione, che si risolve in poco tempo». Online però qualcuno dei commentatori si è spinto un po’ oltre la critica. «Spesse volte internet diventa uno spazio per sfogarsi - commenta il sindaco - ma arrivare a dire che dovrei vergognarmi perché la ghiaia ostruisce le caditoie del cimitero rendendolo temporaneamente inagibile mi sembra un po’ esagerato. Ad ogni modo questo lunedì (domani, ndr) si provvederà a risolvere al questione». La ragione di quanto accaduto potrebbe anche essere legata al fatto che quest’anno c’è stato un cambio d’appalto per la gestione dei cimiteri comunali «e forse è stato fatto qualche ritardo nelle manutenzioni ordinarie. A ogni modo si deve anche pensare che ha piovuto davvero molto ed è normale che questo possa causare un qualche tipo di disagio, in questo caso, fortunatamente velocemente e facilmente risolvibile». Tra l’altro la pioggia battente ha causato, tra le tante cose, anche l’annullamento di tutti i panevin moglianesi, compreso quello di ieri sera a Bonisiolo.



GLI INTERVENTI

«Vorrei ricordare, al netto del disservizio, quali sono i tanti servizi che abbiamo garantito nei nostri cimiteri, tra cui i nuovi schermi a messaggistica variabile che mostrano gli orari ampliati del cimitero, in modo tale da permettere anche alle persone con orari di lavoro particolari o non sempre uguali di poter recarsi dai propri cari senza alcun problema». Tra il 2022 e il 2023 sono stati fatti investimenti, «assecondando il nuovo piano cimiteriale, ovvero 500mila euro per il cimitero centrale di Mogliano e 65mila per quello a Bonisolo». È stato aumento lo spazio per le sepolture e questo piano cimiteriale ha una previsione di 25 anni. «Il prossimo su cui andremo a intervenire è quello di Zerman - ha tirato le fila Bortolato - cercando di renderlo quanto più accessibile possibile, fin dove la sovrintendenza non ci vincola».