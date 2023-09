TREVISO - Un logo per “vendere” meglio il mercato cittadino del martedì e del sabato, ribattezzato “mercato maggiore”; nuova cartellonistica per indicare meglio i prodotti in vendita nelle varie aree e sopratutto ancora più controlli per difendere il decoro delle bancarelle e la qualità dei prodotti. Ma non solo: sfruttando proprio la potenza del logo - che racchiude le rappresentazioni stilizzate dei profili di alcuni monumenti cittadini sovrastanti la scritta “Treviso” e “mercato maggiore” tutto con i colori della città bianco e celeste - è stato anche potenziato il sito “Treviso per te...” dedicato al commercio con una pagina riservata solo al mercato. Una vetrina virtuale dove gli operatori sono stati invitati a pubblicare le foto delle proprie bancarelle e a riassumere la loro storia. E hanno già risposto in cento. Basta aprire il sito “trevisoperte.it” e andare nel settore dedicato al mercato per trovare le prime immagini di operatori italiani e stranieri.



CONFRONTO

Da giugno ci sono stati già due incontri tra la giunta, in questo caso rappresentata dall’assessore alle Attività Produttive Rosanna Vettoretti, e le categorie per parlare di commercio: «E il tema del mercato - osserva Andrea Zarattini della Confesercenti - è sempre stato trattato. L’amministrazione ha comunicato di voler lavorare una rilancio di questo settore e ha avanzato delle proposte». La prima è stata quella del logo e del portale online per mostrare il mercato come un’unica entità. Poi è iniziata l’analisi dei dati raccolti con questionario distribuito a fine primavera tra operatori e clienti. E da cui è emersa la richiesta di un profondo cambiamento. «Il Comune, e noi siamo d’accordo, punta a un rilancio di immagine e qualitativo», continua Zarattini. E le categorie, Confesercenti in testa, hanno chiesto soprattutto una cosa: una maggiore applicazione del regolamento che impone paletti molto rigidi anche in tema di decoro dei banchi e della qualità dei prodotti messi in vendita. «Quello dei controlli è un tema importante, abbiamo chiesto che siano sempre più frequenti. Non si può che partire da qui per aumentare la qualità dell’offerta». Dall’analisi fatta è emerso che sarà necessario fare un grosso lavoro soprattutto sul mercato del martedì, appuntamento cui va sempre meno gente e va rilanciato. Mentre il mercato del sabato è ancora molto frequentato.



LA STRATEGIA

Alle associazioni è stato comunicato che, in base anche ai risultati del questionario, è in lavorazione una nuova cartellonistica che servirà a rendere più semplice l’orientamento tra le varie bancarelle. È stata scartata l’opzione di dividere per colori i banchi a seconda dei prodotti venduti: avrebbe voluto dire imporre a molti operatori di comprare nuovi arredi con un esborso non indifferente. La scelta fatta è stata quindi un’altra: dividere le aree del mercato con cartelli diversi per indicare la tipologia della merce. Rimane sullo sfondo invece l’idea di allargare lo spazio tra le bancarelle di piazza Burchiellati riducendo a una sola corsia il passaggio delle auto: l’amministrazione ne ha accennato in uno degli ultimi incontri, ma senza approfondire perchè si parla di una vera e propria rivoluzione che si porterebbe dietro una serie di provvedimenti viari lungo tutto il put interno ed esterno.