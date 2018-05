Mendicanti con "postazioni fisse" ​e parcheggiatori abusivi in azione

di Alessandro Vecchiato

MOGLIANO - C'è chi grida all'accattonaggio come problema da risolvere subito, e chi sostiene siano semplicemente persone che devono essere aiutate. Tra i cittadini moglianesi chel'per andare a fare qualche spesa, che escono dai negozi con il quotidiano sottobraccio e il pane nel sacchetto qualcuno è disposto a dargli le monetine del resto, ma altri, invece, sono infastiditi o fingono indifferenza. La segnalazione di un cittadino, avvenuta tramite web, torna a far discutere la questione dei mendicanti nel territorio comunale.Più che una segnalazione, il post sui social che ha diviso ancora una volta i cittadini moglianesi ha il sapore dello sfogo. Mentre i mendicanti che affollano piazza Pio X sembrano accettati dalla comunità e sembrano essere, con tanto diche possono sembrare, divise tra la, ile il, il fatto ha riguardato un parcheggiatore abusivo che più di qualche volta era stato avvistato nelIl fenomeno è sotto la lente d'ingrandimento dell'amministrazione e della Polizia locale. «La questione dell'accattonaggio nel nostro Comune è monitorata e mappata costantemente dalla Polizia locale. Va detto che, sotto un profilo legale, chiedere l'elemosina non è reato prosegue Catuzzato - A meno che ciò non sia legato all'abuso di minori o animali e a comportamenti molesti. Questa attività tende a intensificarsi nelle giornate del mercato settimanale e, a questo proposito, la Polizia locale il lunedì mattina è attiva costantemente con stretti controlli sul posto».