LANCENIGO (TREVISO) - E’ già tempo di centini. A dieci giorni dall’inizio della maturità, il primo a conquistare il diploma con il massimo dei voti è stato Alex Zanettin, studente dell’istituto Planck, classe 5A, indirizzo elettronica. La scuola di Lancenigo ha pubblicato ieri i primi risultati dell’esame di Stato. E tra questi brilla proprio il 100 su 100 ottenuto dal giovane di Casale sul Sile. « Le prove sono state particolari – spiega – avevamo fatto delle simulazioni. Ma diciamo che quanto proposto all’esame si è rivelato originale » . Questo non gli ha impedito di esprimersi al meglio. « Riuscire ad allargare i ragionamenti, a usare la tesa, è forse la principale capacità trasmessa dalla scuola » , sottolinea. Nel giorno della prima prova scritta, il classico compito di italiano, ha scelto di cimentarsi con la traccia su Piero Angela. Mentre come seconda prova ha affrontato lo scritto di elettronica. E ovviamente le cose sono andate più che bene. Fino alla conclusione con l’esame orale.

L'esame di maturità dopo la pandemia e quel tanto sognato 100