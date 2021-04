MOGLIANO VENETO - «Voglio un massaggio intimo. Devi accontentarmi, so dove abiti». Telefonate in piena notte, messaggi hard, foto osé. E minacce. Così una trevigiana di 45 anni, massaggiatrice olistica professionale, ha sporto denuncia ai carabinieri contro un trentenne italiano. Uno studio attiguo all'abitazione. Un sito e un numero di cellulare per prenotare le sessioni. Così la massaggiatrice è entrata nel mirino dello stalker.



