Elezioni a Treviso. Distrutti i manifesti di Giorgio De Nardi: «Stracciati solo quelli con la mia foto»

TREVISO - Vandalismo, stracciati i manifesti del candidato sindaco Giorgio De Nardi. Lo sfogo sui social: «Ma facciamo cos' tanta paura?». Il gesto scoperto solo questa mattina, 8 maggio, ai danni dei manifesti che portano solamente la foto del candidato che sono stati stracciati nelle zone di Selvana, Canizzano, Fiera, centro di Treviso e anche in altri quartieri della città. «Sono stati stracciati ovunque, i nostri rari manifesti affissi negli spazi preposti dal Comune», sottolinea De Nardi.

I manifesti elettorali stracciati nella faccia del candidato

I manifesti elettorali sono stati stracciati integralmente, scollati dagli appositi pannelli oppure sono stati strappati solamente nella parte che ritrae la faccia del candidato di De Nardi Sindaco, Coalizione civica per Treviso, Europa Verde, Partito Democratico, Treviso Civica, Volt. «Il bello è che gli unici manifesti strappati con così tanta solerzia e metodo, sono solo quelli con la mia foto - continua De Nardi - Mi sento onorato, sembra che sia diventato così importante da meritare una campagna elettorale che ha lo scopo di cancellarmi dalla vista dei cittadini. Pare che questa gente non abbia altro di meglio da fare, che siano quelli che professano ordine e disciplina? Mi viene da dedurre che ci temono e che non hanno altri metodi più civili di confronto. Mi dispiace per i nostri volontari che sono costretti a ripassare e affiggere più volte nuovi manifesti sopra a quelli stracciati».

L'appello: «E' ora di voltar pagina, politica è anche fair play»

Poi il messaggio: «Avanti tutta, per noi la politica è rispetto e fair play anche e soprattutto quando l'antagonista non lo è. E' l'ora di voltar pagina e lo si capisce anche da questi piccoli ma significativi segnali di intolleranza e inciviltà», conclude.