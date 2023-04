TREVISO - « Sappiamo tutti dove hai preso casa. E un giorno ti faccio una sorpresa a te e famiglia » . E poi ancora: « La prossima volta che mi censura, la foto profilo della sua famigliola sarà visibile in epigrafe » . Sono i messaggi ricevuti ieri sera via social da Nicolò Rocco, candidato sindaco del Terzo polo, e Giacomo Bruscagin, candidato consigliere nella stessa lista. A scrivergli Francesco Cancian, candidato consigliere comunale di Coalizione civica per Treviso, il gruppo che fa riferimento a Gigi Calesso e che sostiene la corsa di Giorgio De Nardi. « Ha minacciato di morte la famiglia di Bruscagin. E poi anche la mia. Sono cose inaccettabili. Chiediamo a De Nardi e Calesso di prendere in mano la questione – mette in chiaro Rocco – vogliamo un chiarimento immediato. Se fosse candidato con noi, sarebbe già depennato. Chiederei alle persone di non votarlo, scusandomi per aver sbagliato le mie valutazioni. Per il resto, vedremo come muoverci » . Non si esclude nemmeno la denuncia.

Il prologo

Tutto è partito da un commento che Cancian ha lasciato nel profilo Facebook di Rocco s otto al post nel quale il candidato sindaco propone di intitolare la nuova cittadella della salute alla famiglia Busnello. In sostanza Cancian ha sostenuto che i candidati del Terzo polo sono da Tso. « Già questo è inaccettabile – sottolinea Rocco – D a una persone che si candida con la sinistra, tra l’altro, ci si aspetta un minimo di rispetto su questi temi » . Poi Cancian ha cancellato il commento. Ma il caso era scoppiato. Rocco ha chiesto a Calesso, citando anche De Nardi sui social, di contenere la cosa. C’è stato un giro di telefonate per cercare di aggiustare il tutto. Ma non è bastato.

La risposta