ODERZO - Più aree verdi, meno camion, più spazio per i collaboratori: sono le caratteristiche dell'ampliamento della Green Pack, l'azienda leader nel settore degli imballaggi, che è stato approvato all'unanimità dal consiglio comunale. L'ampliamento è per una superficie di 4mila metri quadrati, di cui circa 3mila in variante, e l'introito per il comune sarà di circa 130mila euro. L'azienda fa capo al Gruppo Serafin con sede in via Fabrizio Plinio. Unanimi i consiglieri di maggioranza e minoranza nel dare semaforo verde all'intervento, evidenziando in particolare i benefici che ci saranno per l'occupazione: nelle previsioni infatti c'è la volontà di incrementare l'organico di 40 lavoratori.

LA STORIA

Sorta negli anni Duemila, la Green Pack ha visto negli anni una crescita esponenziale, acquisendo clienti importanti a livello internazionale. Ad oggi è insediata su un immobile industriale in via Fabrizio Plinio, che è in locazione e che l'azienda ha deciso di acquistare. Nel frattempo, gli aumentati volumi produttivi ha costretto l'azienda ad utilizzare magazzini satelliti esterni impiegando camion per il trasporto e la ripresa dei prodotti. Si registrano fino ad 80 camion giornalieri in entrata ed uscita (40+40) per il trasferimento ai magazzini e le consegne ai clienti. Grazie all'acquisto di un lotto industriale adiacente è stato pianificato il riassetto degli immobili industriali utilizzati. Come illustrato in consiglio comunale da Lara Corte, assessore ai lavori pubblici e urbanistica, la demolizione di un fabbricato attiguo alla sede principale dell'azienda e la costruzione di un nuovo opificio di circa 4mila mq, consentirà alla Green Pack di insediarvi il suo magazzino principale, eliminando in tal modo i magazzini satelliti. Si stima che il traffico dei camion diminuirà del 25%.

LE PRESCRIZIONI

L'ufficio urbanistica ha dato due prescrizioni che sono state accolte: la riduzione a 11 metri del nuovo capannone, e la installazione di alcune barriere anti rumore. «L'esigenza dell'ampliamento in loco è implicita – ha spiegato l'assessore Corte -. E' insostenibile pensare che sposti tutta l'attività altrove. Il comune incassa 98mila euro di perequazione che useremo per la sicurezza idrogeologica dell'area». Si aggiungono 40mila euro derivanti dalla mancata monetizzazione degli standard perchè non è stato possibile realizzare un parco da 900 mq. Con l'intervento verranno piantati alberi in modo da creare una barriera naturale tra via Concordia e il fabbricato esistente. Una parte dei parcheggi per i dipendenti verrà realizzata in betonelle drenanti minimizzando in tal modo la superficie impermeabile. Infine, lungo via Concordia e via F. Plinio, si prevede di “mascherare” il fabbricato industriale attraverso una quinta verde composta da alberi ad alto fusto e da siepi.