Bimba giù dal terrazzo, il papà â€‹difende la moglie: «Va protetta»

MOGLIANO - «Siamo tutti stretti intorno a lei in un momento così tremendo». I familiari della mamma che ha ammesso di aver gettato dal terrazzino la figlia di neppure tre anni fanno quadrato intorno alla donna, da tempo alle prese con unÈ una risposta di unità, di forza, di coraggio e di volontà ad andare avanti e superare le difficoltà. È il messaggio che arriva dal marito, dal fratello, dal suocero e dal padre che ieri, su richiesta dei difensori, è comparso in aula durante l'udienza di convalida dell'arresto. «Lei - ha detto il marito - ora ha bisogno di essere protetta, tutelata e aiutata. Tutta la nostra famiglia ha bisogno di essere aiutata». Il primo pensiero va alla piccola, ricoverata in pediatria all'ospedale di Treviso. Fortunatamente sta bene, quel volo di sei metri è finito sul tappeto erboso del giardino condominiale del residence di Zerman dove vive con i genitori, attutendo un colpo che avrebbe potuto essere altrimenti tremendo e letale.I padri e il fratello di lei hanno raccontato agli avvocati Zanin e Zampieron, delle difficoltà ma anche della forza con cui tutta la famiglia è scesa in campo per sconfiggere quel nemico subdolo e insidioso che, pur non ancora battuto, sembrava almeno in parte domato. Ora sono determinati a capire come sia stato possibile un tale aggravamento delle condizioni della donna, persona di di buona cultura, laureata, che in passato era riuscita però a trovare solo occupazioni saltuarie...