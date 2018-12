Perde l'amata figlia, anziana muore di crepacuore dopo 10 giorni

di Giorgio Volpato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VEDELAGO - Muore a 61 anni in pochi giorni, ma i parenti tengono segreta la tragedia alla madre di 87 anni che però capisce. E come ne ha avuto la consapevolezza, dieci giorni più tardi, è crollata,. Il legame tra la figlia ein Rovetti, 87 anni, di Fossalunga, era molto forte. E per questo quando il 15 dicembre unsi era rapidamente portato via, 61 anni, i parenti dell'87enne, hanno deciso di non dirle nulla, di tenerla all'oscuro della tragedia. Il cuore dell'anziana, già affaticato, avrebbe potuto non reggere alla notizia. Hanno così tenuto nascosto il dolore che le lacerava l'anima, mostrandosi sorridenti anche il giorno del funerale della sorella.