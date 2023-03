Maltempo. Barca "affonda" in via Alzaia a Silea, maxi operazione per recuperarlo

SILEA (TREVISO) - Barchino affonda nel Sile. Oggi, 27 marzo, in via Alzaia del Sile a Silea, un'imbarcazione di piccole dimensioni ha iniziato ad affondare rilasciando nelle acque anche del carburante. Pare che a trascinare giù l'imbarcazione sia stato il maltempo delle scorse ore. Sul posto per recuperare il mezzo sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso e i carabinieri di Silea. Non ci sono feriti.

Video di Felice De Sena (Nuove Tecniche)