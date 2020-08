Malore lungo il sentiero a Pianezze: escursionista si accascia e muore

Ultimo aggiornamento: 14:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALDOBBIADENE -lungo il sentiero:un'escursionista diQuesta mattina, venerdì 21 agosto, lungo il sentiero a ridosso di Malga Mariech sul monte Cesen di Pianezze di Valdobbiadene un'escursionista ha accusato un malore e e si accasciato terra. Soccorso immediatamente, è stato fatto intervenire l'elicottero del Suem 118 in arrivo dal Ca' Foncello di Treviso, ma per il 75enne non c'è stato nulla da fare.