Incidente frontale tra due auto a Varago, conducente in preda ad un malore si accascia sul lato passeggero e centra un'altra auto: è grave

MASERADA SUL PIAVE (TREVISO) - Terribile incidente a Varago di Maserada sul Piave questa mattina, 17 agosto, intorno alle 9.40. L'impatto frontale in via Postumia tra due auto provocato, stando alle prime ricostruzioni, da un malore della conducente a bordo di una delle due vetture. A chiamare i soccorsi è stato l'occupante dell'altra auto che ha visto la donna prima accasciarsi sul volante e poi riversarsi sul lato del passeggero perdendo completamente il controllo del mezzo. Nella sua corsa, la macchina ha impattato contro la vettura del giovane. Ad avere la peggio è stata la donna al volante che è stata soccorsa ed intubata sul posto dai sanitari del Suem ed elitrasportata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in gravi condizioni.