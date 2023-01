Intervento chirurgico straordinario a Conegliano su un paziente con ischemia cronica. Finirà sul Journal of Cardiovascular Medicine

CONEGLIANO (TREVISO) - Intervento straordinario su un paziente grave con ischemia cronica. Si tratta di un'operazione eseguita all'ospedale di Conegliano di rivascolarizzazione delle arterie dell'intestino in un paziente con un grave quadro di ischemia cronica, utilizzando una tecnologia di derivazione cardiologica. Un intervento davvero particolare tanto che verrà descritto nei suoi dettagli tecnici dalla rivista internazionale Journal of Cardiovascular Medicine.

Il delicato intervento su ischemia cronica

Si tratta di una procedura endovascolare condotta da un'équipe multidisciplinare composta da radiologi, cardiologi e chirurghi vascolari per riattivare in modo adeguato le arterie che nutrono il colon, severamente compromesse a causa di un grosso embolo partito dal cuore che aveva occluso un ramo dell'arteria mesenterica superiore. La tecnica utilizzata, la tomografia a coerenza ottica (Oct), ha permesso di ricostruire in modo preciso il tratto ristretto del vaso con degli stent e un successivo rapido miglioramento clinico del paziente.