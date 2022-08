Lutto nel mondo del ciclismo: si è spento Giovanni Raimondi, storico dirigente del Velo Club

SAN VENDEMIANO - Sono ore di lutto quelle che sta vivendo l’intera comunità ciclistica trevigiana che ha improvvisamente perso una sua colonna portante. Oggi è difatti venuto a mancare a 92 anni Giovanni Raimondi, noto residente della frazione di Zoppè e storico membro del Velo Club San Vendemiano di cui in passato è stato Direttore Sportivo per la categoria Giovanissimi dal 1995 al 2006, nonché promotore e organizzatore dell’allora “Trofeo Artigiani e Commercianti’” (oggi “Trofeo La Vela”) come rinomata gara dedicata ai ragazzi che si disputa ancora adesso proprio a Zoppè. «Siamo molto addolorati per la perdita del nostro storico e instancabile collaboratore Giovanni Raimondi che oggi ci ha lasciato. Alla sua famiglia inviamo le nostre più sincere condoglianze» ha scritto sui social la sua compagine ciclistica. Raimondi lascia nel dolore la moglie Caterina e i figli Mariangela, Stefania, Luciano e Patrizio (ex ciclista), i nipoti e tanti amici che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento. Le esequie si terranno venerdì 26 agosto alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Zoppè di San Vendemiano dove alle 10 sarà recitato il Santo Rosario in sua memoria.