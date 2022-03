CONEGLIANO (TREVISO) - Il Lotto premia il Veneto: un fortunato giocatore di Conegliano, in provincia di Treviso ha centrato un premio da 50.596 euro, mentre a Sarmede, sempre in provincia di Treviso, un altro giocatore è riuscito a vincere 22.496,50 euro, portando il totale delle vincite in regione a quota 73mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 210 milioni dall'inizio dell'anno.