VILLORBA (TREVISO) - Due risse, scoppiate tra sabato e domenica pomeriggio, che hanno avuto come epilogo i contendenti feriti, soccorsi e trasportati in ospedale. Teatro di entrambi gli episodi sono state le stazioni ferroviarie. Una lite è successa sabato pomeriggio a Ponte di Piave e l’altra ieri pomeriggio a Lancenigo.

Ma andiamo con ordine. Il primo episodio si è verificato nel viale che porta alla stazione. Sabato pomeriggio due nordafricani, di circa 35 anni, hanno cominciato a litigare animatamente, scambiandosi battute sempre più concitate, scandite da urla e spintoni. Nella lite si è aggiunto un romeno, quasi coetaneo. In un batter d’occhio la rissa ha assunto contenuti incontrollati. Dalle parole i tre sono passati all’aggressione fisica. Poi, visto che gli animi non si calmavano, nelle mani di un marocchino è spuntato un coltello. La reazione non tarda ad arrivare. Il romeno viene aggredito dai due, uno dei quali claudicante e sorretto da una stampella, che usa quell’appoggio come un’arma impropria. Picchiando il romeno e spaccando la stampella in testa all’uomo fino a causare ferite e un taglio profondo in testa.

I passanti, terrorizzati, hanno cercato riparo chi dentro la stazione chi allontanandosi in fretta dalla zona. Uno di loro ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine oltre all’ambulanza del Suem 118 che ha trasferito il ferito in ospedale. I medici lo hanno sottoposto alle cure del caso, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Il sindaco Paola Roma dice: «Quell’area è coperta da telecamere ed è facile che i carabinieri mi chiederanno oggi i filmati che hanno ripreso la scena. Non abbiamo idea del motivo che abbia scatenato quell’accesa lite. Aspettiamo che le indagini facciano il loro corso. Anche perchè da noi episodi del genere sono piuttosto rari».



LANCENIGO

L’altro episodio è successo ieri pomeriggio, verso le 16, alla stazione di Lancenigo. A venire alle mani, questa volta, due sbandati - un extracomunitario e un italiano - che per futili motivi hanno cominciato ad alzare i toni della voce e poi sono passati alle mani. Quando, ad un certo punto, uno dei due ha afferrato una pietra presente lungo la massicciata e ha colpito al volto il contendente che aveva davanti. L’uomo, A.C., 50 anni, risultato senza fissa dimora, si è accasciato a terra. Un sasso ha anche mancato il bersaglio e ha colpito una vetrata della stazione, incrinandola paurosamente. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e le forze dell’ordine. I sanitari hanno tamponato la ferita e hanno trasportato il ferito al Ca’ Foncello per le cure del caso. L’uomo non è grave e la ferita al volto è stata giudicata guaribile in una settimana.