Rissa tra giovani in via Castellana a Treviso: le urla, poi nella zuffa spunta un coltello. Ferito un 31enne

TREVISO - Rissa tra giovani in via Castellana, praticamente davanti al mercato ortofrutticolo, verso le 22 di venerdì sera. La zuffa, sembra scoppiata per futili motivi, è degenerata e dopo parole grosse e spintoni, tra le mani di uno dei contendenti è spuntata una lama. Ferito, per fortuna non in maniera grave, un 31enne, straniero di origine ma naturalizzato italiano. Gli amici hanno provato a soccorrerlo ma poi, spaventati, hanno immediatamente avvertito i soccorsi, mentre lungo via Castellana si formava un capannello di persone e il traffico veicolare, abbastanza sostenuto, rallentava per consentire le manovre di soccorso. Sul posto sono giunti l’ambulanza del Suem 118, oltre alle forze dell’ordine. I medici del Suem hanno trasferito il ferito al Ca’ Foncello e il medico di guardia lo ha medicato e sottoposto agli esami di rito. Non è grave e se la caverà con pochi giorni di prognosi. Sull’episodio, però, indaga la polizia che ha già sentito i ragazzi che si trovavano con G. Y. e che hanno fornito la loro versione dei fatti. La lite sarebbe scoppiata per motivi banali e sarebbe ben presto degenerata portando al ferimento del 31enne. È tutt’ora in fase di identificazione l’aggressore che potrebbe rischiare l’accusa di lesioni personali, a meno che non si sia trattata di legittima difesa.