Lite furibonda con l'amica: arrivano i carabinieri e trovano cocaina in casa

FARRA DI SOLIGO - Chiamati dai vicini per sedare una lite, trovano in casa della cocaina. I carabinieri sono intervenuti ieri sera, mercoledì 13 maggio, in un'abitazione di Farra di Soligo, allertati dai vicini che da tempo sentivano delle urla provenire dalla casa. I militari hanno perquisito l'abitazione, teatro della litigata, scoprendo 20 grammi di cocaina che sono stati subito messi sotto sequestro: denuncitao un 40enne, D.M., disoccupato ma senza nessun precedente con la giusitizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La lite furibonda era scoppiata tra il 40enne e un'amica che voleva una dose di cocaina, ma lui non voleva saperne. Questo scontro, degenerato in una lite molto "rumorosa", ha portato i vicini di casa ad allarmare i carabinieri, temendo il peggio. Carabinieri che visto lo stato di nervosismo della ragazza hanno deciso di perquisire la casa, scoprendo la cocaina.



Ultimo aggiornamento: 13:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA