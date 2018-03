Uccise il cognato 27 anni fa, preso anche se ha un fisionomia stravolta

++++TUTTI GLI APPROFONDIMENTI SUL GAZZETTINO IN EDICOLA DOMANI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -per la precisione il 31 luglio 1991, ferì a morte con un corpo contundente il cognato, il 38enne Laouchine El Mahmoudi, al termine di una lite avvenuta a Ponte della Priula nel Comune di Susegana. Da allora il responsabile dell'omicidio,marocchino 59enne all'epoca dei fatti nulla facente e clandestino, fece perdere le sue tracce. E nel 1994 venne condannato in contumacia a 15 anni. Martedì sera però gli uomini della squadra mobile di Treviso, in collaborazione con i colleghi di Agrigento, sono riusciti a rintracciarlo e ad arrestarlo.Con il passare degli anni l'uomoma gli investigatori sono riusciti a risalire con certezza all'identità dell'uomo tratto in arresto grazie al confronto somatico e fisiognomico realizzato dalla scientifica di Padova. Souhair, nel frattempo, era riuscito a costruirsi una nuova vita, ottenendo anche la