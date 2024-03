Giavera, picchiarono gli inviati de “Le Iene”: processo da rifare per padre e figlio. Gestori dell’ex trattoria Bazzichet accusati anche di rapina

GIAVERA (TREVISO) - Dovrà ripartire dall’inizio il processo a carico di Claudio Zanatta, 68 anni, gestore dell'ex trattoria Bazzichet di Giavera del Montello, e del figlio Mauro, 44, accusati di aver malmenato e distrutto la telecamera a due professionisti del programma televisivo di Mediaset “Le Iene”, l’inviato Michele Cordaro e il cameramen Enrico Maria Didoni.



L’aggravamento delle accuse contestate ai due imputati (inizialmente erano chiamati a rispondere di percosse e danneggiamento, ora invece anche di rapina aggravata, ndr) prevede infatti che si ritorni davanti al gip per l’udienza preliminare.

Non è escluso che, a fronte delle nuove contestazioni, padre e figlio scelgano la via del patteggiamento o del rito abbreviato per ottenere uno sconto di pena in caso di condanna.

Gli inviati del Le Iene, il 9 maggio del 2019, si erano presentati nella trattoria di Giavera per raccogliere la versione del 68enne su presunte inadempienze contrattuali legati a eventi, soprattutto di degustazione di vini.